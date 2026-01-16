Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı

Galatasaray rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi! Görüşme ortaya çıktı İtalya'da bir orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların rotası yeniden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na döndü. İşte detaylar...







Bir süredir İtalya'da bulunan G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, burada takıma yeni ve önemli isimler kazandırmak için görüşmelerde bulunuyor. İlk olarak Atalanta ile Ederson ve Ademola Lookman için temasta bulunan Kavukcu şimdilerde ise Milano'ya adeta kamp kurmuş durumda.

İlk olarak Milan forması giyen Youssouf Fofana için temaslarda bulunan Kavukcu, ortaya çıkan maliyetler nedeniyle hedef değiştirdi. Gündemdeki 1 numaralı isim ise sezon başında da temasta bulunulan milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu.