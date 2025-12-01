Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Chobani Stadyumu Şükrü Şaraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Liderlik için oynanacak bu dev derbiyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK DERBİ

Dünya futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bir kez daha sahne alıyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde istikrarlı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı 6'da 6 yapmanın yollarını ararken, 1 puan farkla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar ise Okan Buruk önderliğinde konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

