Galatasaray, Puma ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Dursun Özbek, bu anlaşmanın kulüp için taşıdığı önemi vurgularken, Galatasaray taraftarlarına da heyecan verici gelişmelerin habercisi olduğunu belirtti.

Galatasaray Puma ile sponsorluk anlaşma sağladı.

Başkan Dursun Özbek'ten açıklamalarda bulundu.

İŞTE ANLAŞMA DETAYLARI:

Galatasaray, Puma ile 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 83 Milyon € | Sabit Ödeme, 14.5 Milyon € | Başarı Bonusu "Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Galatasaray Spor Kulübü olarak güçlü bir ortaklığı ve değerli bir dostluğu ve sürdürebilir ortaklığı pekiştiriyoruz. Galatasaray geleceğe emin adımlarla yürürken, yanında bir dünya markası olduğunu gösteren önemli bir anlaşmadır. Galatasaray uluslararası alanda Türkiye'nin en güçlü temsilcisidir. Bu iş birliği ile birlikte Galatasaray'ın çok daha güçlü şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz'e teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak amacımız adımızı her yerde en yukarıya yazdırmaktır. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

2022'de göreve geldiğimizde Galatasaray'ın durumu camiamızı mutlu edici durumda değildi. İlk sezonun sonunda şampiyon olduk. Başarısız olduğunuzda sponsorlarınız size destek vermezler. Başarı dışında iletişim de çok önemli.

Galatasaray, Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir marka. Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatmak çok önemli şeyler.

2022 öncesi ve sonrası için çok büyük fark oldu. 15 Milyon € seviyesinde olan sponsorluk anlaşmaları 70 Milyon € seviyesine geldi. Daha da artarak ilerliyor.

Geçtiğimiz sene sponsorluk geliri 80 Milyon €'yu buldu. Bunu bu yıl daha da yukarı çekmeye çalışıyoruz.

Mukayese edilemeyecek revize anlaşma gerçekleştirdik. Galatasaray bu yürüyüşünü hiç kesmeyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşümüzle birlikte sevenlerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Galatasaray'ı global anlamda ilk 10'a ve ilk 5'e ulaştıracağız. Finansal yapıyı düzelttik, tesisleşmeyi bitirmek üzereyiz.