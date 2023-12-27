Galatasaray'da Icardi Fenerbahçe karşısında oynayacak mı? Son durumu belli oldu!
Galatasaray, Süper Kupa finalinde 29 Aralık Cuma günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe maçından sonra yüzünde morluk oluşan Mauro Icardi'nin, kupa finalinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Arjantinli forvetin son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.12.2023- 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023- 15:38