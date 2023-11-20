Galatasaray'da Fernando Muslera ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Fernando Muslera endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. 37 yaşındaki file bekçisinin sarı kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2024'ün haziran ayında sona erecekti. Uruguaylı kaleciye yeni kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanan yönetim, beklemediği bir yanıt aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
2011 yılından bu yana Galatasaray'da başarıyla görev yapan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Takvim'in haberine göre sarı kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.