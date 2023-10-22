Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazandı.

Mücadelede sakatlanan Mauro Icardi'yle ilgili sarı-kırmızılı kulüp son durumunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.