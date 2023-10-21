Video Galatasaray Videoları Erman Toroğlu yorumladı! Rachid Ghezzal'ın Mauro Icardi'ye yaptığı müdahale penaltı mı?

Erman Toroğlu yorumladı! Rachid Ghezzal'ın Mauro Icardi'ye yaptığı müdahale penaltı mı?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Rachid Ghezzal'ın Mauro Icardi'ye yaptığı müdahaleyi yorumladı. Toroğlu, "Icardi topa vuracakken topuğuna darbe geliyor ve top zıplayıp kalecinin önüne düşüyor. Net penaltıdır. Hadi hakem pozisyonu atladı. Peki VAR neden atladı? 1000 defa söylüyorum pozisyon penaltı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri

21 Ekim 2023 | 22:01
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:29
Toroğlu yorumladı! Ghezzal'ın Icardi'ye yaptığı müdahale penaltı mı? 21 Ekim 2023 | 12:00
00:32
Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza flaş eleştiri! 21 Ekim 2023 | 12:00
00:08
Dev Derbi öncesi taraftarlar arasında olaylar çıktı! 21 Ekim 2023 | 12:00
03:07
İşte G.Saray'da Beşiktaş maçı öncesi son durum! 20 Ekim 2023 | 12:00
00:28
"Derbide 2 yıldız kesik yiyecek" 20 Ekim 2023 | 12:00
01:19
Okan Buruk'un derbi karnesi! 7 maçta... 19 Ekim 2023 | 12:00
00:16
Timur'a flaş transfer yanıtı! 18 Ekim 2023 | 12:00
03:33
Erden Timur: Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi! 17 Ekim 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN