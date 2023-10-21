Erman Toroğlu yorumladı! Rachid Ghezzal'ın Mauro Icardi'ye yaptığı müdahale penaltı mı?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Rachid Ghezzal'ın Mauro Icardi'ye yaptığı müdahaleyi yorumladı. Toroğlu, "Icardi topa vuracakken topuğuna darbe geliyor ve top zıplayıp kalecinin önüne düşüyor. Net penaltıdır. Hadi hakem pozisyonu atladı. Peki VAR neden atladı? 1000 defa söylüyorum pozisyon penaltı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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