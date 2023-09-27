Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, Rams Park Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Ankaragücü maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.