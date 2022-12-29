Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Mücadelede VAR hakemi açıklandı. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmada VAR'da Özgüç Türkalp olacak.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.

Bugün saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi ise Erkan Özdamar...









