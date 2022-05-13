Sabah yazarı Levent Tüzemen, konuyla ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sofiane Feghouli ve Ryan Babel gibi yüksek maliyetli oyunculardan kurtulmak Galatasaray adına hem bütçede yüklü bir rahatlama yaşatacak hem de yeni yönetimin elini güçlendirecektir. Galatasaray'ın transferde artık savurganlık dönemi bitmiştir. Uzun vadeli oyuncularla anlaşma olmamalıdır. Ayrıca genç adı altında Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuların bonservislerine de yüksek paralar ödenmemelidir."