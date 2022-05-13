Galatasaray, Bankalar Birliği ile 3 sene önce imzaladığı anlaşma sonucunda ilk faiz ödemesini Ağustos ayında gerçekleştirecek.
Galatasaray'da 144 milyon TL'lik tasarruf! İşte ayrılacak isimler
Galatasaray haberi: Süper Lig tarihinde en kötü dönemlerinden birini geçiren sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Galatasaray, sözleşmesi bitecek oyuncuların takımdan ayrılmasıyla beraber bütçe anlamında oldukça rahatlayacak. İşte o detay... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı kulübün kasasından 200-300 milyon TL arasında para çıkacak.
Futbol takımı maaş bütçesini azaltmak zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, bu ay sonunda sözleşmesi bitecek 8 oyuncusuna veda edecek.