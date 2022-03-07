Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Galatasaray, Atiker Konyaspor yenilgisiyle aldığı kötü sonuçlara yenisini ekledi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, aldığı sonuçlarla çok önce zirve yarışının dışında kalsa da 28. hafta itibarıyla matematiksel olarak da şampiyonluğa veda etti. Süper Lig'in bitmesine 10 hafta kalırken 35 puanı bulunan Galatasaray'ın bu performansıyla gelecek sezon Avrupa kupalarına da kalması zor görülüyor.