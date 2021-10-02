02 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao'ya İtalya'dan 2 talip! Roma ve Napoli...

Süper Lig'de cezalı durumda olan Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio ve Marsilya maçında performansıyla ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu tekrar gösterdi. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı yıldıza Roma ve Napoli talip olurken, 2 maç sonra cezası bitecek oyuncuyu canlı izleme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Marcao’ya İtalya’dan 2 talip! Roma ve Napoli...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Marsilya deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'da maçın yıldızı Marcao oldu. Takvim'in haberine göre; Brezilyalı stoper, Napoli ve Roma'nın dikkatini çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Marcao’ya İtalya’dan 2 talip! Roma ve Napoli...

İKİSİNİ DE ETKİLEMEYİ BAŞARDI

Napoli ve Roma'dan temsilcilerin Marsilya karşısında genç stoperi gözlem altına aldığı öğrenildi. Marcao'nun performansıyla iki kulübün yetkililerini de fazlasıyla etkilediği ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Marcao’ya İtalya’dan 2 talip! Roma ve Napoli...

LİGDE DE SEYREDECEKLER

Hem Napoli'nin hem de Roma'nın ligde cezası 2 maç sonra bitecek olan yıldız futbolcuyu gözlemlemeye devam edeceği öğrenildi. İki kulüp de devre arası için teklif hazırlığında.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Marcao’ya İtalya’dan 2 talip! Roma ve Napoli...

TABAN FİYAT 15 MİLYON EURO

Kısa bir süre önce sözleşmesi uzatılan Marcao için 15 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın devre arası gitmesini istemiyor.

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