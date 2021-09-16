Galatasaray 1-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Galatasaray galibiyetle başladı! Fatih Terim serisini sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar İtalyan temsilcisinin kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatası sonucunda bulduğu golle 1-0 kazandı ve Avrupa sahnesine galibiyetle başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in takımın başında olduğu maçlarda iç sahada İtalyan rakiplerine hiç mağlup olmayan G.Saray, Lazio maçından aldığı galibiyetle birlikte bu serisini sürdürdü. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Çizme temsilcisi Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Thomas Strakosha (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ilk maçtan 3 puanla ayrılırken, Lazio ise puansız kapattı.

TERİM SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ!

Teknik direktör Fatih Terim'in takımın başında olduğu maçlarda iç sahada İtalyan rakiplerine hiç mağlup olmayan G.Saray, Lazio maçından aldığı galibiyetle birlikte bu serisini sürdürdü.

CICALDAU İLE MORUTAN, AVRUPA'DA İLK KEZ

Galatasaray yaz transfer döneminde transfer ettiği Rumen futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, bir önceki takımlarında UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giydiği için sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarına verdiği listede yer alamamıştı. Lazio mücadelesine 11'de başlayan Cicaldau ve Morutan, Galatasaray forması ile Avrupa'da ilk kez forma giydi.

MARCAO 5 MAÇ SONRA SAHADA

Brezilyalı futbolcu Marcao, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden sonra hem idari hem para cezası almıştı. Marcao 5 maç sonra sahadaki yerine aldı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuya Lazio mücadelesinde 11'de görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü sarı-kırmızılı ekipte olurken, takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

51. dakikada Lazio savunmasının hatasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Strakosha'da kaldı.

58. dakikada Luis Alberto'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Muslera sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.

61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Morutan, şık çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra pasını uygun durumdaki Kerem'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL! 67. dakikada sarı-kırmızılı ekip kaleci Strakosha'nın büyük hatasıyla öne geçti. Sağ kanatta topu alan Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kale çizgisine düşmek üzereyken Strakosha topu tutmak için hamle yaptı. Ancak Arnavut file bekçisinin elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-0.

71. dakikada savuna arkasına sarkan Milinkovic-Savic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki etkisiz vuruşunda Muslera zorlanmadan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

72. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Strakosha, sağına gelen topu kornere çeldi.

Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ