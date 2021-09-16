Galatasaray Lazio maçında Strakosha'nın hatası sonrası Fatih Terim böyle sevindi!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar İtalyan temsilcisinin kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatası sonucunda bulduğu golle öne geçerken, teknik direktör Fatih Terim ekibiyle birlikte gülerek tepki verdi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu ağırladı. İtalyan ekibinde kaleci Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol gündem oldu. Havadan gelen topu tutmak isterken elinden kaçıran 26 yaşındaki file bekçisi topu ağlarında gördü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ekibiyle birlikte yenilen hatalı gole ilginç bir tepki verdi. İşte o anlar...









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