16 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki puan durumu!

İşte G.Saray’ın grubundaki puan durumu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubunda mücadele ediyor. Sarı kırmızılılar, gruptaki ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Grubun bir diğer maçında ise Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı. Mücadelelerin ardından gruptaki puan durumu ise şu şekilde...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Grubun bir diğer maçında ise Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray'ın yer aldığı E grubundaki puan durumu böyle şekillendi;

E GRUBU PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 3 puan (+1 averaj)

2- Marsilya: 1 puan (0 averaj)

3- Lokomotiv Moskova: 1 puan (0 averaj)

4- Lazio: 0 puan (-1 averaj)

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