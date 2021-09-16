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GALATASARAY

Galatasaray Lazio maçında Morutan direğe takıldı! İşte o pozisyon

G.Saray Morutan’la direğe takıldı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu ağırladı. Mücadelenin 23. dakikasında sarı-kırmızılıların yeni transferi Olimpiu Morutan'ın şutu üst direkten geri döndü. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio'yu konuk etti.

Mücadelenin 23. dakikasında sarı-kırmızılılar Olimpiu Morutan'la gole çok yaklaştı. Rumen yıldızın sağ çaprazdan çektiği şut, üst direkten oyun alanına geri döndü.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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