Galatasaray Lazio maçı sonrası Maurizio Sarri: Şanssız bir gol yedik
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı. Mağlubiyetin ardından Çizme temsilcisinin teknik direktörü Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu ve "Ortada bir oyundu ama kabul etmek lazım, kaybettik." dedi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, kalecileri Strakosha'nın yediği hatalı golle ilgili çok söyleyecek bir şey olmadığını ifade ederken, "Şanssız bir gol yedik aslında iyi oynadık, kontrollü bir oyun sergiliyorduk ve bunu kabullenmemiz lazım. Evde oynadığımız karşılaşmalar farklı oluyor. Taraftar karşısında oynamak Galatasaray için pozitif etki. Geçen hafta Milan ile kaybettiğimiz maçın ardından güzel bir reaksiyon gösterdik Galatasaray karşısında" ifadelerini kullandı.
"İTALYA'DA BU TİP POZİSYONLARA KIRMIZI KART DA VERİLİYOR"
Muslera'nın ceza sahası dışında yaptığı müdahalenin kart durumu hakkında sorulan soruya cevap veren Sarri, "Açıkçası bir şey söyleyemem tekrarını izlemedim, sahadan gördüğüm de İtalya'da bu tip pozisyonlarda kırmızı da veriliyor. Kontrol altında bir maçtı iki takım da kontrol altına aldı maçı. Gol atsak değişik olurdu. Immobile'in o pozisyonları kaçırmaması lazım" dedi.
"VEDAT'IN TAKIMDA KALMASINI İSTİYORUM"
Lazio forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin sarı-lacivertlilere dönme durumuyla ilgili soruya cevap veren Sarri, "Vedat'ı Fenerbahçe'nin isteyip istemediğini çok bilmiyorum ben, Vedat'ın takımda kalmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
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