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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray - Lazio maçı öncesinde Marcao ve Kerem Aktürkoğlu el ele tribünleri selamladı!

Marcao ve Kerem el ele tribünleri selamladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın oyuncularından Marcao ve Kerem Aktürkoğlu el ele tribünleri selamladı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.

Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.

İşte o görüntü...

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