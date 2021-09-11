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Galatasaray'ın yükselen değeri Mbaye Diagne! Performansı sonrası...

Cimbom’un yükselen değeri Diagne!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

Transfer döneminde Galatasaray'ın teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya sıcak baktığı Mbaye Diagne, gösterdiği performans sonrası takımda 1. forvet konumuna yükseldi. Sarı-kırmılılar Senegalli yıldızın yükselen grafiği sonrası takımda tutma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Forma rekabetinde Mostafa Mohamed'i geride bırakan ve hocası Fatih Terim'in 1. forveti olan Mbaye Diagne kıymete bindi. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, transfer dönemi başında gelecek ilk teklife satmaya hazır olduğu Diagne'yi yükselen performansı sebebiyle takımda tuttu. İtalya'dan Cagliari ve Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyon Euro altı teklifleri Aslan değerlendirmeye almadı. 29 yaşındaki Senegalli golcünün iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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