Transfer döneminde Galatasaray'ın teklif gelmesi halinde yollarını ayırmaya sıcak baktığı Mbaye Diagne, gösterdiği performans sonrası takımda 1. forvet konumuna yükseldi. Sarı-kırmılılar Senegalli yıldızın yükselen grafiği sonrası takımda tutma kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Forma rekabetinde Mostafa Mohamed'i geride bırakan ve hocası Fatih Terim'in 1. forveti olan Mbaye Diagne kıymete bindi. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, transfer dönemi başında gelecek ilk teklife satmaya hazır olduğu Diagne'yi yükselen performansı sebebiyle takımda tuttu. İtalya'dan Cagliari ve Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyon Euro altı teklifleri Aslan değerlendirmeye almadı. 29 yaşındaki Senegalli golcünün iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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