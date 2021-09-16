16 Eylül 2021, Perşembe
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Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.
Galatasaray-Lazio maçında Strakosha'nın büyük hatasıyla gol geldi
UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Morutan'ın ceza sahasına gönderdiği topta Lazzari'nin havaya vurduğu topun kontrolünde Lazio kalecisi Strakosha'dan büyük bir hata geldi ve top ağlara gitti. (GS spor haberleri)
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Lazio karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ilginç bir golle 1-0 öne geçti.
67. dakikada sağdan gelişen atakta Laziolu Lazzari'nin ters vuruşu kaleye doğru yöneldi. Topa yükselen kaleci Strakosha topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.
İŞTE O ANLAR;
Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.
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