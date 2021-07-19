Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer hedeflerini belirledi! Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Simeone Zaza... | Gs haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Rachid Ghezzal, Berkan Kutlu, Stryger Larsen gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
DORUKHAN TOKÖZ
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuya daha önce Fenerbahçe de talip olmuştu.
BERKAN KUTLU
Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu, Galatasaray yolunda. Genç futbolcu için pazarlıklarda sona gelindi. Galatasaray, Alanyaspor'a 2.5 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakam teklif etti. Yakın süre içerisinde Berkan'ın açıklanması bekleniyor.
YACINE ADLI
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yacine Adli için flaş bir iddia geldi. 90min'de yer alan haberde Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimali için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi.
MICHAEL CUISANCE
Köln ile oynanan hazırlık maçında Naggelsman tarafından denenen Michael Cuisance performansıyla beğeni topladı. Galatasaray ile anılan Michael Cuisance'in transferi zora girdi.
STRYGER LARSEN
Fatih Terim'in Yedlin'in performansından memnun olmaması sonrası listesinde yer alan Stryger Larsen için Udinese ile temasa geçildi. Larsen'e 3.5 milyon euro teklif edildi. 4.5 milyon euro istendi. Ancak Udinese fiyatı 4 milyona kadar düştü. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.
SIMEONE ZAZA
Yeni Asır'da yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunulduğu ve Zaza'dan cevap beklendiği öğrenildi.
RACHID GHEZZAL
8 gol 18 asist ile oynayan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Cezayirli yıldız için Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki rekabet sürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'a göre yaklaşık 1 milyon euro fazla para teklifinde bulundu. Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürüyor.
XHERDAN SHAQIRI
Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri de Xherdan Shaqiri oldu. 29 yaşındaki İsviçreli yıldızın 2 yıul daha sözleşmesi bulunurken, Shaqiri Liverpool'dan ayrılmayı düşünüyor.
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