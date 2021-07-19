DORUKHAN TOKÖZ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuya daha önce Fenerbahçe de talip olmuştu.