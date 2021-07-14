14 Temmuz 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

Transfer döneminde 3 yerli ismi kadrosuna katan Galatasaray, sol bek için de temaslarını sıklaştırmış durumda... Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılı takımın gündemine son olarak PSG'de forma giyen Layvin Kurzawa girdi. Fransız kulübü oyuncuyu göndermeye sıcak bakmasına karşın, Cimbom oyuncuyu ikna çalışmalarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek pozisyonu için önemli bir ismin transferini bitirme aşamasına geldi. Sarı-kırmızılılar, PSG'den Layvin Kurzawa'yı istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi bittikten sonra Crystal Palace'tan ayrılan van Aanholt, Real Betis'ten Alex Moreno ve Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson'un isimleri gündeme gelmiş ancak sonuç elde edilememişti. Cimbom'un yeni hedefi ise kadrosu oldukça şişkin olan PSG'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği Kurzawa...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

SATIN ALMA OPSİYONU KONULACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, sol bek transferinde Kurzawa için PSG ile anlaşma sağladıktan sonra oyuncuyla görüşmeleri de kısa sürede sonuçlandırıp transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

Galatasaray, PSG cephesiyle satın alma opsiyonlu kiralama için prensipte anlaşma sağlarken 28 yaşındaki oyuncunun ikna edilmesi için görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz sezon da Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile İngiltere'den Arsenal'in gündemine gelen Layvin Kurzawa, Paris ekibiyle ile 2024 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

25 MİLYON EURO ÖDEDİ

Geride kalan sezonda Kurzawa, PSG forması altında toplam 27 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. Bugüne kadar 13 kez Fransa Milli Takımı forması giyen Kurzawa, 2015'te 25 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Monaco'dan PSG'ye transfer olmuştu. Oyuncunun şimdilik Transfermarkt değeri ise 12 milyon euro...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

Paris Saint-Germain'den olumlu yanıt alan sarı-kırmızılı yönetim, Kurzawa'nın transferini 20 Temmuz'daki PSV Eindhoven maçına yetiştirmek için hızlı davranıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

247

Kariyeri boyunca 247 maça çıkan Fransız sol bek, 22 gol, 32 asistlik bir performans ortaya koydu.

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