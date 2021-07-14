Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Layvin Kurzawa bombası! Oyuncuyla görüşmeler sürüyor

Galatasaray, PSG cephesiyle satın alma opsiyonlu kiralama için prensipte anlaşma sağlarken 28 yaşındaki oyuncunun ikna edilmesi için görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz sezon da Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ile İngiltere'den Arsenal'in gündemine gelen Layvin Kurzawa, Paris ekibiyle ile 2024 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.



