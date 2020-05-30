30 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan büyük yükseliş! Avrupa'da ilk 10'da

G.Saray'dan büyük yükseliş! Avrupa'da ilk 10'da
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2020

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, kanalındaki abone sayısını son 1 yılda iki katına çıkardı ve 1.5 milyondan fazla abone ile Türkiye'de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp abone sayısıyla Avrupa'da ilk 10'a girerken, listede 1 milyonun üzerinde yer alan iki Türk kulüp var. İşte detaylar...

Galatasaray, platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 10. sırada bulunurken, Fenerbahçe ise 12. sırada yer alıyor.

Galatasaray, 1,5 milyon abonesi ile YouTube üzerinden en fazla izlenen Türk takımı konumunda. Fenerbahçe, 1,3 milyon abonesiyle Türkiye'de ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş'ın 635 bin, Trabzonspor'un 222 bin YouTube abonesi bulunuyor.

Galatasaray, 2000 yılı içinde Avrupa'da futbolda kazandığı Kupası ve UEFA Süper Kupası dahil birçok başarı ve son 2 sezonda Türkiye'de şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesiyle YouTube kanalında da ulusal ve uluslararası düzeyde izlenirliğini arttırdı.

Türkiye'ye basketbolda da en çok kupayı Galatasaray getirdi. 2009 yılında kadınlarda Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılılar, kadınlarda 2015 yılında Avrupa Ligi ve erkeklerde 2016 yılında Avrupa Kupası'nı da müzesine götürdü. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da uluslararası düzeyde birçok kupa kazandı.

Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor

FENERBAHÇE'DEN YAKIN TAKİP

YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri arasında 12. sırada yer alan Fenerbahçe ise futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonunda yarı final ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde ise Türk takımları arasında erkeklerde tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı. Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! "Şu işi bitirelim"

TELEVİZYONDAN YOUTUBE'A GEÇİŞ

Avrupa genelinde 1990'lı yıllarda kurulmaya başlayan kulüplerin spor televizyon kanallarının yerini özellikle 2005 yılından itibaren internet üzerinden yayın yapan YouTube kanalları almaya başladı.

1997 yılında Avrupa'da İngiliz takımları ile başlayan kulüp televizyonculuğunu 1990'lı yılların sonunda İspanyol ve İtalyan takımları takip etti.

2000'li yıllarda ise Arsenal ve Middlesbrough takımları kanallarını kapatarak YouTube üzerinden yayın yapmaya devam ederken, diğer büyük takımlar da yayınlarını YouTube kanallarına kaydırdı.

Türk takımları ise 2000'li yıllarda kanallarını kurarak, televizyondan yayına başladı. 2004'te FB TV, 2005'te BJK TV, 2006'da GS TV, 2009'da ise Bursaspor TV yayına geçti.

Trabzonspor, YouTube kanalını 2005 yılında açarken, Galatasaray, 2011 yılında, Beşiktaş 2012 yılında Fenerbahçe ise 2013 yılında YouTube kanalını açtı.

Galatasaray transferde Burak'ı 'Kapacak'! İşte yapılacak o teklif

BARCELONA'NIN 9,4 MİLYON ABONESİ VAR

YouTube üzerinden yayın yapan ve abone sayısı 1 milyon üzerinde olan spor kulübü sayısı her geçen gün artıyor. En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde ve Türkiye'de mücadele eden takımlardan oluşuyor.

En fazla YouTube abone sayısı olan takımlar İspanyol ve İngiliz kulüpleri. 9,4 milyon abonesi olan Barcelona, Avrupa'da YouTube'dan en fazla izlenen spor kulübü oldu. Barcelona'yı 5,7 milyon abonesiyle rakibi takip ediyor.

İngiltere'den Liverpool'un 4,6 milyon, Manchester United'ın 2,8 milyon, Manchester City'nin 2,5 milyon, Arsenal'in 1,8 milyon, Chelsea'nin 1,7 milyon ve Tottenham'ın 1,1 milyon YouTube abonesi var.

Avrupa'da 1 milyondan fazla YouTube abonesi olan spor kulüpleri şunlar:

TakımÜlkeYouTube abonesi (Milyon)
1 - Barcelonaİspanya9,4
2 - Real Madridİspanya5,7
3 - Liverpoolİngiltere4,6
4 - Manchester Unitedİngiltere2,8
5 - Juventusİtalya2,6
6 - Manchester Cityİngiltere2,5
7 - PSGFransa2,3
8 - Arsenalİngiltere1,8
9 - Chelseaİngiltere1,7
10 - GalatasarayTürkiye1,5
11 - Bayern MünihAlmanya1,4
12 - FenerbahçeTürkiye1,3
13 - Tottenhamİngiltere1,1

G.Saray'ın transferini duyurdular! İşte Terim'in hedefindeki isim haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Şu işi bitirelim Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! "Şu işi bitirelim"
Süper Lig devi Burak'ı 'Kapacak'! İşte yapılacak o teklif Süper Lig devi Burak'ı 'Kapacak'! İşte yapılacak o teklif
G.Saray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor G.Saray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör