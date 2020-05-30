30 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Barcelona'dan sonra Galatasaray da corona virüsüne karşı maske satışı başlattı

Barça'dan sonra G.Saray da başladı! Corona virüsü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 Giriş Tarihi: 30.05.2020

ekiplerinden , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı maske satışına başlayacağını duyurmuştu. ekiplerinden da, logolu maskelerin satışa çıkarılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet sitesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.

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