30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray transferde Burak'ı 'Kapacak'! İşte yapılacak o teklif

Liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için planlamalar yapan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların radarına TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Burak Kapacak girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 09:41
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Galatasaray transferde Burak'ı 'Kapacak'! İşte yapılacak o teklif

Önümüzdeki sezon takımdaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir isim için düğmeye basıyor...

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Galatasaray transferde Burak'ı 'Kapacak'! İ��te yapılacak o teklif

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak için kısa süre içinde Bursaspor'la bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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Galatasaray transferde Burak'ı 'Kapacak'! İşte yapılacak o teklif

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da teklifler alan Burak Kapacak için elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray'ın, bu transferde Bursaspor'a paranın yanı sıra takasta oyuncu da önereceği kaydedildi.

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Galatasaray transferde Burak'ı 'Kapacak'! İşte yapılacak o teklif

Süratiyle dikkat çeken Burak, bu sezon Bursaspor'da TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 7 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

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Galatasaray transferde Burak'ı 'Kapacak'! İşte yapılacak o teklif

8 Aralık 1999 doğumlu ve 1,80 boyunda olan Burak Kapacak'ın 2024 yılının haziran ayına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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