29 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray'ın transferini duyurdular! İşte Fatih Terim'in hedefindeki isim

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, 2020-21 sezonu için de çalışmalarına başladı. Teknik diretör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen, yapacağı birçok takviyeyle geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımla ilgili İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 14:05
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Galatasaray'ın transferini duyurdular! İşte Fatih Terim'in hedefindeki isim

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligin, 12 Haziran'da yeniden oynanacağının açıklanmasının ardından antrenmanlarına başlayan Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'ın transferini duyurdular! İşte Fatih Terim'in hedefindeki isim

Lige verilen arada teknik direktör Fatih Terim liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin hedefinde gelecek vadeden genç isim var.

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Galatasaray'ın transferini duyurdular! İşte Fatih Terim'in hedefindeki isim

İskoç basını, Galatasaray'ın bir süredir izlediği ve Avrupa kulüplerinin de radarında olan yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın transferini duyurdular! İşte Fatih Terim'in hedefindeki isim

The Herald'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Galatasaray scoutları, Hibernian FC'de forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Ryan Porteous'u yakından takip ediyor.

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Galatasaray'ın transferini duyurdular! İşte Fatih Terim'in hedefindeki isim

Sarı-kırmızılı ekibin henüz resmi bir teklif getirmediği ifade edilirken, oyuncunun yetenekleri ve gelecek vadetmesi nedeniyle bazı Alman kulüplerinin de radarına takıldığı kaydedildi.

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