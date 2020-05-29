Galatasaray'ın transferini duyurdular! İşte Fatih Terim'in hedefindeki isim

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, 2020-21 sezonu için de çalışmalarına başladı. Teknik diretör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen, yapacağı birçok takviyeyle geniş rotasyonlu bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımla ilgili İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray haberleri...