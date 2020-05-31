31 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray teklifi beğenmedi

G.Saray teklifi beğenmedi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2020

Katar'ın takımı Marco Fabian'ın yerine Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda'yı istiyor.

Katar'ın takımı Marco Fabian'ın yerine Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda'yı istiyor. Ancak Katar ekibinin yaptığı teklif sarı-kırmızılı ekip tarafından yeterli bulunmadı. Çünkü Al Sadd, 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi'ni alması durumunda bonus verebileceğini de bildirdi ancak şimdilik bu sarı-kırmızıları cezbetmedi.

GÖRÜŞME HALİNDEYİZ

FIFA menajeri Fatih İlek, Belhanda için Katar takımlarıyla görüştüklerini doğruladı. İlek, iki Katar kulübünün Belhanda'ya talip olduğunu ifade ederek, "Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray hız kesmedi! Galatasaray hız kesmedi!
G.Saray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu! G.Saray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
Canlı yayında transferi açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç... Canlı yayında transferi açıkladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör