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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! "Şu işi bitirelim"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e 26. haftalar itibarıyla ara verilmişti. 12 Haziran'da tekrar başlayacak lig yarışı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim işi sıkı tutup sık sık oyuncularıyla konuşuyor. Tecrübeli teknik adam takımıyla yaptığı konuşmada şampiyonluk istediğini dile getirdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 11:32
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Şu işi bitirelim

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ipi göğüsleyeceklerine inandığını söyleyen G.Saray'ın hocası "Bıraktığımız yerden aynen devam edeceğiz. Son on haftadaki çıkışı devam ettirelim" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Şu işi bitirelim

TFF'nin liglerin 12 Haziran'da başlayacağını kesin olarak açıklaması Galatasaray'ı çok sevindirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Şu işi bitirelim

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, futbola verilen koronavirüs arası öncesinde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını oyuncularına hatırlatan Fatih Terim, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Şu işi bitirelim

Sarı-kırmızılı takım son 10 maçından sekiz galibiyet ve iki beraberlik alarak zirveye ortak olmayı başarmıştı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! Şu işi bitirelim

"Futbolu çok özledik" diyen Fatih Hoca "Salgın sebebiyle uzun bir ara vermek mecburiyetinde kaldık. Bu süreçte hepiniz evlerinizde çalıştınız. Şimdi bize düşen tekrar futbola ve şampiyonluğa odaklanmak" dedi.

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