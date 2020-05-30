30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu kadro planlamasını oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da iki ayrılık birden gerçekleşiyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte iki yıldızıyla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların, iki oyuncunun yerini şimdiden doldurduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 09:35
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Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü sonrası liglere verilen arada gelecek sezon hazırlıklarına hız veren sarı-kırmızılılarda atılacak adımlar belli olmaya başladı.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor

Süper Lig'in başlama tarihinin belli olmasının ardından Galatasaray, lig başlayana kadar transfer konusunda ciddi adımlar atmanın planlarını yapıyor.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor

Cimbom gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilen oyuncular ile ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray kiralama yoluna giderek bu soruna geçici çözüm bulmuştu.

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Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor

ONYEKURU VE SERI İÇİN KARAR VERİLDİ

Cimbom sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Seri ile Onyekuru ile ilgili de kararını verdi.

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