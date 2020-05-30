Galatasaray'da 2 ayrılık 2 transfer! Sezon sonu imzalar atılıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu kadro planlamasını oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da iki ayrılık birden gerçekleşiyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte iki yıldızıyla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların, iki oyuncunun yerini şimdiden doldurduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 09:35 ABONE OL