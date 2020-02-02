MAÇ SONUCU | Galatasaray 4-1 Hes Kablo Kayserispor | ÖZET

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek ikinci yarıdaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk ve 64 ile 90+4. dakikalarda Sofiane Feghouli'den geldi. Kayseri temsilcisinin tek golünü ise 69. dakikada Mesanovic kaydetti.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli'nin (2) golleriyle 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, puanını 36'ya yükselterek zirve ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Kötü gidişatını sürdüren Kayseri temsilcisi ise 11 puanla son sırada kaldı.

Cimbom bu sonuçla üst üste dördüncü galibiyetini alırken, sezonun ikinci yarısında 3'te 3 yaptı.

Galatasaray, ligin 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise aynı gün saat 13.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.

FATİH TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşılaşmasının 11'inde son oynanan Konyaspor maçına göre 4 değişiklik yaptı.



Sakat ve cezalı futbolcularından dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının kadrosunda mecburi değişikliğe gitti. Cezalı Mario Lemina ve sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Marcelo Sarrachi ile Florin Andone bu müsabakanın kadrosunda yer almadı. Terim, son oynanan Konyaspor karşılaşmasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Konya maçında cezalı olan Marcao tekrar 11'e dönerken, Saracchi'nin yerine de Linnes yer aldı. Orta saha ve hücumda da Lemina ve Falcao'nun yerlerine Belhanda ile Adem Büyük görevlendirildi.



Sarı-kırmızılılar, Kayseri karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Adem Büyük 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Jimmy, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Işık Kaan yer alıyor.



Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalandığı için uzun süre oynayamamıştı. Hastalığını atlatan Onyekuru, transfer olduktan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı.



BELHANDA İKİNCİ YARI İLK KEZ 11'DE



Sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ligde 3 maç sonra 11'de yer aldı. Belhanda en son 16. haftadaki Göztepe müsabakasına 11 başlamıştı. Yıldız futbolcu, ayrıca ligin ikinci yarısında ilk kez kendini 11'de buldu.



MAÇ ÖNCESİ DUYGUSAL ANLAR



Karşılaşma öncesinde statta bulunan barkovizyondan bugün doğum günü olan Galatasaray efsanesi Metin Oktay, geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, vefat eden Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan ve Elazığ ile çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybedenler için video yayınlandı.



Aynı zamanda maçın başlamasından önce Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'e de yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Terim'i tribüne çağırırken, deneyimli teknik adam da buna karşılıksız kalmadı ve sarı-kırmızılı futbolseverleri selamladı.



Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell da takip ediyor. Kewell, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son antrenmanı da izlemişti.

MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan kale sahası içine doğru ortaladı. Bu noktada savunmadan önce topa hamle yapan Adem Büyük takımını öne geçirdi. 1-0



17. dakikada Linnes'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Feghouli kafayla indirdi. Ömer Bayram'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.



20. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, savunmanın arkasına sarkan Adem'i gördü. Bu futbolcunun kale sahasına çevirdiği topta Kayserispor defansı son anda araya girip topu kornere gönderdi.



21. dakikada Galatasaray korneri paslı kullandı. Ömer Bayram'ın sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Donk, göğsüyle düzeltip vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0



34. dakikada Miguel Lopes'in sağdan yaptığı ortada ön direğe koşan Mesanovic bekletmeden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.



38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu pozisyonda Emre Akbaba'nın gelişine şutunda top auta çıktı.

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