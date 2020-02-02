02 Şubat 2020, Pazar
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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu (20.hafta)
Süper Lig'in 20. haftası 2 Şubat Pazar günü oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Günün ilk maçında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Gaziantep FK, konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız kapattı. Günü kapanış mücadelesinde ise Galatasaray, taraftarı önünde Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışında yeniden iddialı duruma geldi. Ligde 20. hafta, pazartesi günü oynanacak Yukatel Denizlispor - Göztepe maçıyla sona erecek. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 02.02.2020 21:11
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