Galatasaray'dan Olympiakos'a kiralanan Emre Mor'dan veda mesajı
Galatasaray'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiraladığı ancak istenen performansı sergileyememesi nedeniyle sezon sonuna kadar Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarlara veda mesajı yayınladı. Mor, paylaştığı mesajda Galatasaray'dan bu şekilde ayrılmanın kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirtirken, sarı-kırmızılı taraftarlara kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
Sezon başında büyük umutlarla Celta Vigo'dan kiralanan ancak gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen Emre Mor, sezon sonuna kadar Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar, resmi internet sitesinden 22 yaşındaki futbolcu için 410 bin Euro kiralama bedeli alınacağını açıklarken, oyuncunun 290 bin Euro'luk maaşının Galatasaray A.Ş. tarafından ödeneceğini duyurdu.
Emre, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a gitmiş ve Olympiakos ile resmi sözleşme imzalamıştı. Emre Mor'un Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Sizlere her zaman doğruyu söyledim. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda; her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı... Ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyam medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum."
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