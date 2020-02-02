Her hareketi ayrı bir olay! Emre Mor giderken...
Yaz transfer döneminde İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralanan Emre Mor, Galatasaray'da istenilen performansı gösterememişti. Devre arasında Olympiakos takımına giden Emre Mor'un bu gidişi de olaylı gerçekleşti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezonun başında La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor, devre arasında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.
Genç oyuncunun transferi son günde gerçekleşirken, transferin son dakikalarda yapıldığı ortaya çıktı...
UÇAĞI KAÇIRDI
Milliyet'in haberine göre, Türkiye'den 1 saat geride olan ve transfer süresinin önceki gece 00.00'da sona erdiği Yunanistan'da, Olympiakos kulübü transferi ancak saat 23.54'te resmiyete dökebildi.
Transferin son dakikaya kalmasının ise 2 sebebi bulunuyor... İlki genç oyuncu uçağını kaçırdı. İkincisi ise gideceği öbür uçak rötar yaptı.
410 bin Euro'ya kiralanan Emre Mor'un, 290 bin Euroluk ücretini Galatasaray ödeyecek. Emre'nin, Olympiakos'a transferinin resmiyet kazanmasından sonra Cimbom, 01.45'te resmi sitesinden bu transferin gerçekleştiğini duyurdu.
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