02 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Her hareketi ayrı bir olay! Emre Mor giderken...

Her hareketi ayrı bir olay! Emre Mor giderken...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 Giriş Tarihi: 02.02.2020

Yaz döneminde 'nın takımından kiralanan , 'da istenilen performansı gösterememişti. Devre arasında takımına giden Emre Mor'un bu gidişi de olaylı gerçekleşti. İşte detaylar...

'ın sezonun başında ekibi 'dan kiraladığı , devre arasında Yunan ekibi 'a oldu.

Genç oyuncunun transferi son günde gerçekleşirken, transferin son dakikalarda yapıldığı ortaya çıktı...

UÇAĞI KAÇIRDI

Milliyet'in haberine göre, 'den 1 saat geride olan ve transfer süresinin önceki gece 00.00'da sona erdiği 'da, Olympiakos kulübü transferi ancak saat 23.54'te resmiyete dökebildi.

Transferin son dakikaya kalmasının ise 2 sebebi bulunuyor... İlki genç oyuncu uçağını kaçırdı. İkincisi ise gideceği öbür uçak rötar yaptı.

410 bin Euro'ya kiralanan Emre Mor'un, 290 bin Euroluk ücretini Galatasaray ödeyecek. Emre'nin, Olympiakos'a transferinin resmiyet kazanmasından sonra Cimbom, 01.45'te resmi sitesinden bu transferin gerçekleştiğini duyurdu.

Emre Mor Türkiye'den ayrıldı! İşte yeni takımı haberin devamı
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