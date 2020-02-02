02 Şubat 2020, Pazar
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Galatasaray'da Belhanda şoku!
Giriş Tarihi: 02.02.2020
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'da Younes Belhanda, gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Mario Lemina'nın yerine ilk 11'de görev alan Younes Belhanda, mücadelenin 49. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslu futbolcu, ligin 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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