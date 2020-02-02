02 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda şoku!

Galatasaray'da Belhanda şoku!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'in 20. haftasında sahasında 'u ağırlayan 'da Younes , gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

'in 20. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Mario Lemina'nın yerine ilk 11'de görev alan Younes , mücadelenin 49. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslu futbolcu, ligin 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçında forma giyemeyecek.
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