02 Şubat 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim’den 4 değişiklik

Fatih Terim’den 4 değişiklik
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Teknik Direktör , karşılaşmasının 11’inde son oynanan maçına göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, 19. haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı olan Marcao'yu yeniden 11'e monte ederken, Saracchi'nin yerine Linnes'e şans verdi. Cezası nedeniyle forma giyemeyen Lemina ve sakatlığını bulunan Falcao'nun yerlerine ise ve görevlendirildi.

Sakat ve cezalı futbolcularından dolayı Teknik Direktörü , maçının kadrosunda mecburi değişikliğe gitti. Cezalı Mario Lemina ve sakatlıkları bulunan , Marcelo Sarrachi ile Florin Andone bu müsabakanın kadrosunda yer almadı. Terim, son oynanan karşılaşmasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Konya maçında cezalı olan Marcao tekrar 11'e dönerken, Saracchi'nin yerine de Linnes yer aldı. Orta saha ve hücumda da Lemina ve Falcao'nun yerlerine ile görevlendirildi.
Sarı-kırmızılılar, karşısına Muslera, Mariano, , Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, , Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Adem Büyük 11'i ile çıktı. Yedeklerde ise Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Jimmy, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Işık Kaan yer alıyor.

Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sıtma hastalığına yakalandığı için uzun süre oynayamamıştı. Hastalığını atlatan Onyekuru, transfer olduktan sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Belhanda ikinci yarı ilk kez 11'de

Sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ligde 3 maç sonra 11'de yer aldı. Belhanda en son 16. haftadaki Göztepe müsabakasına 11 başlamıştı. Yıldız futbolcu, ayrıca ligin ikinci yarısında ilk kez kendini 11'de buldu.

Maç öncesi duygusal anlar

Karşılaşma öncesinde statta bulunan barkovizyondan bugün doğum günü olan Galatasaray efsanesi , geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu , vefat eden Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan ve Elazığ ile çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybedenler için video yayınlandı.

Aynı zamanda maçın başlamasından önce Galatasaray taraftarları, Fatih Terim'e de yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar Terim'i tribüne çağırırken, deneyimli teknik adam da buna karşılıksız kalmadı ve sarı-kırmızılı futbolseverleri selamladı.

Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell da takip ediyor. Kewell, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan son antrenmanı da izlemişti.

Emre Mor'dan veda mesajı haberin devamı

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