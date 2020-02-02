02 Şubat 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Belhanda Emre Akbaba'nın ayağına dolaşıyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası prorgamında Galatasaray - Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Belhanda ve Emre Akbaba birbirlerini baltalıyor. Birinden birini oynatma, Belhanda'yı oynatmak zorunda değilsin. Emre Akbaba'nın gezdiği yerlerde ayağına dolaşıyor Belhanda." ifadelerini kullandı.
02.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Sabah Sporu - 02/02/2020
- Sabah Sporu - 02/02/2020
- Erman Toroğlu'ndan penaltı yorumu
- Galatasaray'da Nagatomo umudu
- Galatasaray ile Kayserispor 48. kez
- Kruse'nin Uğurcan'a yaptığı hareket faul mü? Erman Toroğlu yorumladı
- "Belhanda Emre Akbaba'nın ayağına dolaşıyor"
- Galatasaray stoper değil risk aldı
- Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe yorumu
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...