02 Şubat 2020, Pazar
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Adem Büyük için olay yorum! "Agüero'nun bir tık üstü"
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Cimbom'da Radamel Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan Adem Büyük, Kayserispor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray formasıyla ligde çıktığı üst üste ikinci maçında da gol atan 32 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performans sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. İşte futbolseverlerin sosyal medyada Adem Büyük ile ilgili yaptığı yorumlar...
Giriş Tarihi: 02.02.2020 20:56 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 20:58
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