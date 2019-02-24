MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-0 Akhisarspor | MAÇ ÖZETİ

Galatasaray, bu beraberlik ile puanını 45'e yükselterek lider Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Akhisarspor ise 18 puan ile son sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetirken, Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve İsmail Şencan üstlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından gözünü lige çeviren Galatasaray, 23'üncü haftada evinde Akhisarspor'u konuk etti. Ligde kayıp vermek istemeyen ve rakibi Medipol Başakşehir ile puan farkını kapatmanın yollarını arayan sarı kırmızılılar, Akhisarspor engelini de aşarak yoluna devam etmek istiyor. Rakibine karşı üstünlüğü bulunan Galatasaray, Akhisarspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar bu maçların 11'inde sahadan galibiyetle ayrılırken, yeşil siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup edebildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı ise Akhisarspor 3-0'lık skorla kazanmıştı.

SARI KIRMIZILILAR TÜM ÖNLEMLERİ ALDI

Galatasaraylı yetkililer, zorlu karşılaşma öncesi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle saha içinde ve maç sırasında olumsuz bir durumun yaşanmaması için Türk Telekom Stadyumu'nun çatısındaki karları temizleyerek her türlü önlemi aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada sağ kanattan Mariano'nun açtığı ortada Emre pasını altıpas içinde bulunan Onyekuru'ya çıkardı. Onyekuru'nun şutunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.



14'üncü dakikada sağ çaprazda topla buluşan Onur'un rakibi geçtikten sonra sert şutunda Muslera topa müdahale ederek uzaklaştırdı.



23'üncü dakikada sağ kanattan Feghouli'nin pasında ceza sahası içi altıpas önünde Mitroglou'nun şutunu kaleci son anda çıkarmayı başardı.



İlk yarı 0-0 berabere tamamlandı.



65'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Lukac sağ tarafına uzanarak topu çıkarmayı başardı.



74'üncü dakika ceza yayı içerisinde topla buluşan Mitroglou'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlak kalecinin de müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.



78'inci dakikada Selçuk'un pasında ceza yayı içinde topla buluşan Belhanda, ara pasını ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Feghouli'ye çıkardı. Feghouli'nin sağ çaprazdan sert şutunda top direğe çarparak auta çıktı.



85'inci dakikada havadan uzun pasta ceza sahası dışında topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



90+5'inci dakikada Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatası sonucu topla buluşan Mitroglou, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek sarı kırmızılılara galibiyeti getirdi.



Karşılaşma 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

DIAGNE KADRODA YOK

Galatasaray'da sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Martin Linnes, İstanbul'da oynanan Benfica maçında sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tenditi oluşan Fernando ve deplasmanda oynanan Benfica maçı sonrası sol adelesinde zorlanma ve ödem tespit edilerek tedavisine başlanan Diagne maç kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, Akhisarspor maçına; Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Diaye, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Mitroglou ilk 11'i ile başladı. Rakip takım Akhisarspor ise; Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu ilk 11'i ile Galatasaray karşısına çıktı.

TARAFTARLAR DESTEKLERİNİ ESİRGEMEDİ

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışına rağmen sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarlar, maç öncesi de oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.