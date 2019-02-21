Fatih Terim: İki maça da hakemler damgasını vurdu

Benfica yenilgisi sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Farih Terim'in açıklamarı şöyle;

Turu geçersek yolumuza devam ederiz, Benfica geçerse onları tebrik ederiz dedik, Benfica'yı tebrik ediyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu. İlk maçta olamyan penaltı ikinci maçta olmayan ofsayt. Günahı UEFA'nın boynuna.

Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımımızı Ocak'ta attık, ikinci adımımızı da Haziran'da atacağız. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne çok daha güçlü, ileriye gidebilecek bir takımla geleceğimize herkes emin olabilir.

Avrupa'da bizleri karşılıksız destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza da bize gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkürler.

Benfica'nın bizden şu an için daha iyi bir takım olduğu gerçeğini söylemek zorundayım. Ama buna rağmen eleyebilir miydik? Evet, eleyebilirdik.

Bu sene her türlü milletten hakem kararları bize tatsız zamanlar yaşattı. Yapacak bir şey yok. Ligimize ve kupamıza bakacağız.