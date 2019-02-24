24 Şubat 2019, Pazar
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Erman Toroğlu: "Galatasaray bu futboluyla Avrupa'da da ligde de aldatıyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Galatasaray bu kadro yapısıyla, bu para yatırımıyla bu futbolu oynamamalı. Galatasaray bu futboluyla Avrupa'da da ligde de aldatıyor." dedi.
24.02.2019
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