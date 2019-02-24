24 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray - Akhisarspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Akhisarspor'u Kostas Mitroglou'nun son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 21:59
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Galatasaray - Akhisarspor maçından kareler
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Galatasaray - Akhisarspor maçından kareler
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Galatasaray - Akhisarspor maçından kareler
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Galatasaray - Akhisarspor maçından kareler
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Galatasaray - Akhisarspor maçından kareler
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