24 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Mitroglou Galatasaray'ı ipten aldı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...

Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou, Akhisarspor'a karşı 90+5. dakikada gol atarak sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu. İşte sosyal medyada Mitroglou'nun golüne yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 21:33
  • 1
  • 33
Mitroglou Galatasaray'ı ipten aldı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
  • 2
  • 33
Mitroglou Galatasaray'ı ipten aldı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
  • 3
  • 33
Mitroglou Galatasaray'ı ipten aldı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
  • 4
  • 33
Mitroglou Galatasaray'ı ipten aldı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
  • 5
  • 33
Mitroglou Galatasaray'ı ipten aldı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör