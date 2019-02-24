24 Şubat 2019, Pazar
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Mitroglou Galatasaray'ı ipten aldı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou, Akhisarspor'a karşı 90+5. dakikada gol atarak sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu. İşte sosyal medyada Mitroglou'nun golüne yapılan yorumlar...
Giriş Tarihi: 24.02.2019 21:33
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