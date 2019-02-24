24 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Galatasaray-Akhisarspor maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu

G.Saray-Akhisar maçının VAR'ı Yaşar Kemal Uğurlu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 24.02.2019

’in 23. haftasında ’ın bu akşam sahasında Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 23. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Duran yer alacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Onun için bir ilk olacak... Onun için bir ilk olacak...
Ünlülerin derbi tahminleri! Ünlülerin derbi tahminleri!
Ankaragücü son nefeste Ankaragücü son nefeste
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör