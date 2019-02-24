24 Şubat 2019, Pazar
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Fatih Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Futbolculardan Luyindama, Feghouli ve Mitroglou da yayıncı kuruluşa konuşurken, Yunan forvet, son dakikalarda attığı golü anlattı.
Giriş Tarihi: 24.02.2019 22:09
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