24 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Futbolculardan Luyindama, Feghouli ve Mitroglou da yayıncı kuruluşa konuşurken, Yunan forvet, son dakikalarda attığı golü anlattı.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 22:09
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Fatih Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!

Maç sonunda yayıncı kuruluşa yapılan açıklamalar şu şekilde;

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Fatih Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!

Kostas Mirtoglou:

Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum.

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Fatih Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!

Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz.

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Fatih Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!

Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor.

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Fatih Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!

Zor bir maçtı. Bu tip maçlarda gol yememek ve defans çok önemli.

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