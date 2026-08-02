Yeni sezon hazırlık çalışmalarını sürdüren İngiltere temsilcisi Burnley, kulüp hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Torino ile kozlarını paylaşıyor. 2 Ağustos Pazar günü oynanacak mücadele öncesinde sporseverler ve futbol tutkunları arama motorlarında "Burnley - Torino maçı ne zaman, saat kaçta?", "Burnley - Torino maçı hangi kanalda, canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte Burnley - Torino karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve öne çıkan tüm detaylar...

Burnley - Torino maçını takip etmek için tıklayınız...

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen İngiltere ekibi Burnley, sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında İtalya Serie A temsilcisi Torino ile karşı karşıya geliyor. İki Avrupa temsilcisinin taktiksel mücadelesine sahne olacak kritik sınav öncesinde futbolseverler arama motorlarında "Burnley - Torino maçı ne zaman, saat kaçta?", "Burnley - Torino maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Burnley Torino maçı canlı izle" ve "Burnley hazırlık maçı şifresiz mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak Burnley - Torino karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve canlı yayın detayları...

BURNLEY - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley ile Torino arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. İki ekibin kozlarını paylaşacağı heyecan dolu mücadele Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

BURNLEY - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın canlı yayın detayları netleşti. Burnley - Torino hazırlık maçı, kulüplerin resmi dijital kanalları (Burnley+ platformu) ve uluslararası spor yayıncıları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BURNLEY - TORINO MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ