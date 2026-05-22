Fransa Kupası finalinde tarihi bir mücadele yaşanıyor. Stade de France'ta düzenlenecek büyük finalde, Ligue 1'de ikinci sırada yer alan ve 70 puanla muhteşem bir sezon geçiren RC Lens, ligde hayal kırıklığı yaratan ancak kupada sürpriz performans sergileyen OGC Nice ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Lens, sezonunu kupayı kazanarak taçlandırmak isterken, ligde 16. sırada yer almasına rağmen kupada gösterdiği performansla dikkat çeken Nice, Fransa futbolunun en prestijli kupasını müzesine götürmek için sahaya çıkacak. İki farklı hikayenin buluşacağı bu dev mücadelede kupa sahibini bulacak. Lens - Nice Fransa Kupası final maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Saint-Denis'deki Stade de France, iki farklı kutbun, iki benzersiz hikayenin kesiştiği muazzam bir kupa finaline ev sahipliği yapıyor. Sezonun flaş ekibi RC Lens, Ligue 1'de sergilediği harika futbolu Fransa Kupası ile taçlandırıp tarih yazma eşiğinde. Kulüp tarihinde daha önce 3 kez finale çıkmasına rağmen bu kupayı hiç müzesine götüremeyen Pierre Sage'nin öğrencileri, makus talihini yenerek ilk zaferini ilan etmek istiyor. Öte yandan ligde kalma savaşı veren ve alt lige düşe OGC Nice cephesinde ise tam bir kupa mucizesi yaşanıyor. Ligdeki formsuz grafiğine tezat olarak kupada adeta devleşen ve yarı finalde Strasbourg'u eleyen kırmızı-siyahlılar, 1997 yılından sonra kupayı 4. kez kazanarak hem teselli bulmayı hem de doğrudan Avrupa vizesi almayı hedefliyor. İşte Lens-Nice maçının detayları!

Lens-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası final mücadelesi kapsamındaki Lens-Nice maçı, 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Lens-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens-Nice karşılaşması maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Ganiou, Celik, Sarr; Aguilar, Thomasson, Bulatovic, Udol; Thauvin, Saint-Maximin; Edouard

Nice: Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Sanson; Cho, Diop; Wahi