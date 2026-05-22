Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu'na teslim etti.
İŞTE LİSTEDE YER ALAN İSİMLER:
ASİL ÜYELER: Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif.
YEDEK ÜYELER: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit
