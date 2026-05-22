Fiorentina-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 2025-2026 sezon finali heyecan dolu bir maçla başlıyor. Fiorentina, Artemio Franchi Stadyumu'nda Atalanta'yı ağırlayarak taraftarına unutulmaz bir veda gecesi yaşatmak istiyor. Geçen hafta Juventus galibiyetiyle küme düşme korkusunu tamamen silip 41 puana ulaşan ev sahibi, sezonun son maçında moral bularak gelecek sezona hazırlanacak. Karşılarında ise 58 puanla 7. sıradan UEFA Konferans Ligi biletini garantileyen Atalanta var. Bergamo ekibi Floransa deplasmanında prestij galibiyeti peşinde koşarken, sezona üç puanla nokta koymak istiyor. Serie A'nın 38. hafta açılış karşılaşması Fiorentina - Atalanta maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte maç öncesi tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri.

Fiorentina-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Artemio Franchi, İtalya Serie A'da maratonun perdesini kapatacak olan oldukça rahat ancak bir o kadar da keyifli geçmeye aday bir 90 dakikaya ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Fiorentina, geçtiğimiz hafta deplasmanda Juventus'a karşı aldığı sürpriz 2-0'lık galibiyetle derin bir nefes almış ve ligde kalmayı matematiksel olarak tescillemişti. Teknik direktör Paolo Vanoli yönetiminde dalgalı geçen sezonu taraftarına unutturmak isteyen ev sahibi ekip, şubat ayının sonundan bu yana iç sahada yakaladıkları yenilmezlik serisini koruyarak sezon defterini 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Konuk ekip Atalanta cephesinde ise Raffaele Palladino'nun öğrencileri geçtiğimiz hafta evinde Bologna'ya tek golle boyun eğse de 7. sıradaki yerini ve Avrupa vizesini sağlama almanın huzuruyla sahaya çıkıyor. İşte Fiorentina-Atalanta maçının detayları!

Fiorentina-Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 38. ve son hafta mücadelesi kapsamındaki Fiorentina-Atalanta maçı, 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Fiorentina-Atalanta MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina-Atalanta karşılaşması maçı S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina-Atalanta MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Solomon

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic