İtalya Serie A'nın 37. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Sezonun son iki haftasına girilirken Udinese ile Cremonese karşı karşıya geliyor. Topladığı 50 puanla 10. sırada yer alan Udinese, sezonu ilk 10 içerisinde tamamlayarak prestijli bir kapanış yapmak istiyor. Ev sahibi ekip, taraftarları önünde kazanarak güzel bir veda gecesi yaşatmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise 31 puanla 18. sırada, yani küme düşme hattında mücadele eden Cremonese için hayati önem taşıyan bir maç. Son hafta öncesi nefes almak isteyen konuk ekip, zorlu Udinese deplasmanından mutlak 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Serie A'da heyecan dorukta. Udinese - Cremonese maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Bluenergy Stadium, Serie A'da düşme hattının kaderini tayin edecek en gerilimli maçlardan birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Udinese, teknik direktör Kosta Runjaic yönetiminde harika bir sezon finali sergiliyor. Son haftalarda topladığı puanlarla 50 puana ulaşan ve 10. basamağa kurulan siyah-beyazlılar, son 13 yılın en yüksek puan barajına ulaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Son olarak Cagliari deplasmanından zaferle dönen ve son 7 maçında yakaladığı 2 puanlık harika ortalamayla dikkat çeken Friuli temsilcisi, tamamen stressiz bir yapıda. Cremonese cephesinde ise son iki haftaya girilirken kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Marco Giampaolo yönetiminde oldukça zorlu bir sezon geçiren konuk ekip, geçtiğimiz hafta evinde Pisa'yı 3-0 mağlup ederek adeta hayata döndü ve puanını 31'e yükselterek 18. sırada umutlarını taze tuttu. Üzerindeki tek rakibi Lecce'nin sadece 1 puan gerisinde bulunan konuk ekibin, ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmesi için Udine deplasmanında kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. İşte Udinese-Cremonese maçının detayları!

Udinese-Cremonese MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Udinese-Cremonese maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 21.45'te yapılacak.

Udinese-Cremonese MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lecce maçı TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Udinese-Cremonese MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zemura, Karlstrom, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa

Cremonese: Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Golino; Barbieri, Maleh, Grassi, Vandaputte; Bonazzoli, Vardy