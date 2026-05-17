İspanya La Liga'nın 37. haftasında Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Real Madrid'i ağırlıyor. Sezonun son haftalarında 43 puanla 12. sırada yer alan Sevilla, düşme ve Avrupa kupası endişesi olmadan taraftarı önünde prestijli bir galibiyet peşinde. Öte yandan Barcelona'nın şampiyonluğunun ardından lig ikinciliğini garantileyen 80 puanlı Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finali öncesi son hazırlık maçında sahada olacak. Alvaro Arbeloa yönetimindeki Los Blancos, Borussia Dortmund ile oynanacak dev final öncesi hem moral depolamak hem de ritim tutturmak istiyor. Sevilla-Real Madrid maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik karşılaşmanın tüm detayları.

Sevilla-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Endülüs'ün büyülü atmosferine sahip Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu, iki takım adına da baskı seviyesinin sıfır olduğu, tamamen futbol zevkine odaklı dev bir maça sahne olacak. Ev sahibi Sevilla, bu sezon genelinde yaşadığı büyük istikrarsızlıkların ardından ligin son virajına 43 puanla 12. sırada girdi. Teknik direktör Luis Garcia yönetiminde hedefsiz kalan ancak iç sahada her zaman büyük takımlara kök söktüren Endülüs temsilcisi, sezonun bu son büyük iç saha maçında taraftarına Real Madrid galibiyeti hediye etmek istiyor. Real Madrid cephesinde ise buruk ama tamamen Avrupa'ya odaklanmış bir hava hakim. Geçtiğimiz haftalarda El Clásico'da Barcelona'ya 2-0 mağlup olarak şampiyonluk unvanını ezeli rakibine kaptıran konuk ekip, ligi 80 puanla ikinci sırada bitirmeyi resmen garantiledi. İşte Sevilla-Real Madrid maçının detayları!

Sevilla-Real Madrid MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga'nın 37. haftası kapsamındaki Sevilla-Real Madrid maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 20.00'de yapılacak.

Sevilla-Real Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Real Madrid maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sevilla-Real Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Gudelj, Agoume, Oso; Adams, Maupay

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, F Garcia; Pitarch, Tchouameni; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe